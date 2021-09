Stanley Tucci revelou numa nova entrevista que batalhou contra um cancro durante três anos e em segredo.

Numa conversa com a revista Vera, o artista contou que os médicos encontraram um tumor na base da sua língua, o qual era demasiado grande para se operar.

"[O cancro] deixa-te com medo e mais destemido ao mesmo tempo. Sinto-me muito mais velho do que me sentia antes de estar doente. Mas ainda assim queres seguir em frente", afirmou.

Depois de ter perdido a primeira mulher, Kate Tucci, em 2009, precisamente devido a um cancro da mama, a estrela do filme 'O Diabo Veste Prada' esperava nunca ter de passar pelos mesmos tratamentos que a companheira, mas quis o destino que as coisas acontecessem de outra forma.

"Eu jurei que nunca faria nada assim, porque a minha primeira mulher morreu com cancro e vê-la passar por aqueles tratamentos durante anos foi horrível", lembrou.

Felizmente, no caso de Tucci, de 60 anos, é improvável que a doença regresse.

