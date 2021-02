Aos 48 anos, Ben Affleck não tem dúvidas de que é agora um melhor ator do que no início da sua carreira. A contribuir para este facto está a sua experiência a nível profissional mas também as vivências pessoais pelas quais já passou.

Ben Affleck acredita que suas experiências de vida, incluindo o fim do seu casamento de nove anos com Jennifer Garner e o nascimento dos seus três filhos, Violet, de 15 anos, Seraphina, de 12, e Samuel de oito, influenciam a forma como se entrega a cada papel.

"Estou num ponto da minha vida em que tenho experiência de vida suficiente para desempenhar um papel de forma a torná-lo realmente interessante para mim", começa por referir.

"Envelhecer e ter experiências pessoais mais intensas e significativas tornou a representação muito mais interessante para mim e, por sua vez, fez-me sentir atraído por filmes sobre pessoas que têm falhas", continua, referindo-se ao seu novo filme -'The Way Back'.

Nesta nova trama, o ator dá vida a um alcoólatra. Uma experiência pela qual já passou na primeira pessoa.

"Sou um alcoólatra em recuperação e interpretei um alcoólatra no filme", assume, explicando que usou muito da sua experiência pessoal para dar vida a esta personagem.

