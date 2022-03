Mafalda Sampaio partilhou a sua opinião sobre um assunto que é particularmente relevante para os pais: as crianças e a presença das tecnologias nas suas vidas.

"A Madalena tinha televisão com Netflix no quarto de brincar. A certa altura percebi que quando a televisão estava ligada, ela não brincava. Ficava a maior parte do tempo colada a olhar e, hoje em dia, a Netflix dá todos os conteúdos que queremos ver, um a seguir ao outro. Não é como na nossa altura em que começávamos com Navegantes da Lua e depois perdíamos interesse nos Power Rangers", contextualiza.

"Um dia desliguei a TV da ficha e disse que se avariou. Perguntou dois ou três dias pelo 'senhor que vinha arranjar'. Disse-lhe que o senhor veio, mas não tinha arranjo. E ela ficou ok. Agora, brinca muito mais e não me voltou a perguntar pela televisão", continua.

A influenciadora digital fez ainda saber que nunca dá "telefone ou tablet" à filha. "Vamos almoçar fora - leva lápis, bonecas, livros e todo um arsenal de tralha na mochila que prepara antes de sairmos de casa. E vamos sempre a sítio 'kids frendly' para almoçar", garante.

"Não sabe quem é o Lucas Neto, nem cenas do YouTube, porque sou totalmente contra conteúdos para crianças no YouTube. Não existe nenhuma entidade reguladora que controle criadores de conteúdos que fazem vídeos para crianças, por isso, para mim é um big no", defende.

"É importante não esquecer que tudo o que é um excesso não é positivo e que a verdade é que as regras são ditadas por nós e não por eles. E esta história do 'não fazes assim como eu e está tudo bem' é muitas vezes uma hipocrisia. Eu não acho que está tudo bem quando vou almoçar fora e vejo irmãos e pais agarrados cada um a um ecrã em vez de estarem a interagir uns com os outros", completa.

Leia Também: Mafalda Sampaio teve uma semana dos 'diabos' e explica porquê