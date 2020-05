Bibá Pitta surpreendeu de novo os seguidores da sua página de Instagram com uma nova fotografia do pequeno António, mas desta vez o bebé aparece na companhia do irmão mais velho.

Feliz nesta nova fase, a figura pública mostrou mais uma vez que é uma avó 'babada', estando 'derretida' com tanta ternura.

"Meu adorado neto Duartinho, finalmente tens nos teus braços o teu irmãozinho, o teu melhor amigo, o que te vai achar um verdadeiro herói, o que vai querer ser como tu! Desejo para os dois o melhor do melhor, e que eu vos possa sempre acompanhar nesta maior benção de amor que é a de vos ter como netos! Sou a avó mais sortuda e babada do universo", escreveu na legenda da fotografia dos pequenos Duarte e António.

Recorde-se que os meninos são fruto do casamento de Maria Pitta Paixão com Gui Paixão.

