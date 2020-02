Dwayne Johnson tem um 'sósia'. O brasileiro André de Oliveira - que vive em Espanha mas está neste momento de passagem pelo 'país irmão' - não passou despercebido pelas semelhanças físicas que tem com o ator.

De acordo com a revista Quem, André é nadador-salvador e professor de Capoeira em Espanha. No entanto, o que o colocou em destaque foi mesmo as parecenças com o famoso The Rock.

"Trabalho num resort e muita gente confunde-me [com Dwayne Johnson], pede autógrafos e fotos", contou, confessando que gostava de conhecer o ator. "Gostava de conhecê-lo. Como muitos dizem, queria ver se realmente somos parecidos", acrescentou.

['Sósia' de Dwayne Johnson não passa despercebido no Brasil]© Quem e Reprodução/INstagram

Leia Também: Ninguém ficou indiferente ao ousado look de Deborah Secco no Carnaval