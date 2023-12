Como todos os anos, a Casa Real da Holanda divulgou as fotografias de Natal da família. Os reis Guilherme e Máxima foram fotografados com as filhas, as princesas Amália, Alexia e Ariane, e o cãozinho da família.

O local escolhido para as fotos foi o jardim junto à porta da sua residência oficial, o Palácio Huis ten Bosch, em Haia, que está decorado para esta quadra festiva.

A família posou para um conjunto de fotografias onde aparecem felizes e muito sorridentes, com visuais de inverno, bem quentinhos.

Máxima optou por um look cinzento com capa, enquanto Amalia veste um casaco comprido vermelho, Alexia um azul-escuro e Ariane um casaco verde.

