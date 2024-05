Soraia Moreira consagrou-se Miss Popular Setúbal 2024 este domingo, dia 5 de maio.

A conquista foi divulgada pela própria vencedora do 'Big Brother 2020', com recurso às redes sociais, através de um texto no qual confessou que nunca sentiu que tivesse os requisitos necessários para vencer um concurso deste tipo.

"Nunca considerei que tinha o que é preciso para ser Miss. Se o único critério era beleza, então eu sempre achei que não tinha beleza suficiente. Ao longo da minha vida estudei, viajei, trabalhei e amei e realmente aprendi quais são as qualidades que, sim, podem tornar-nos bonitos. E nenhuma delas se baseia no nosso exterior", fez notar Soraia na legenda de fotografias suas no concurso. Ora veja:

