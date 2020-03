Sophie Turner nem sempre foi fã do marido, pelo contrário. Em entrevista à Elle, a atriz confessou que "odiava" a banda Jonas Brothers antes de conhecer o atual companheiro, Joe Jonas, explicando o motivo para não gostar da mesma.

"Eu e os meus amigos não éramos fãs dos Jonas Brothers. Havia uma banda no Reino Unido que se chamava Busted. Eles tinham um tema de sucesso que era o 'Year 3000'. Era incrível, e nós éramos grandes fãs dos Busted. Mas os Jonas Brothers fizeram um cover da música e foi um sucesso. E os Busted separaram-se. Nós achamos [na altura] que [a separação da banda] era por culpa dos Jonas Brothers. Por isso é que os odiávamos", contou.

Sophie não ficou por aqui e partilhou ainda as recordações do seu primeiro encontro com Joe Jonas.

"Pensava que ele ia aparecer com os seguranças e tudo. Pensava que ele era um idiota", confessou. No entanto, para surpresa da atriz, Joe excedeu as suas expectativas e deram-se logo bem.

Hoje Sophie apenas tece elogios ao companheiro. "Ele é tão bonito, talentoso, engraçado, carismático... Tenho muita sorte de estar com ele e ter alguém como ele ao meu lado", afirmou.

Recorde-se que a atriz e o cantor casaram-se no ano passado e, de acordo com a imprensa internacional, estão neste momento è espera do primeiro filho em comum.

