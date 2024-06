A participação de Sónia Tavares no Rock In Rio Lisboa este ano, enquanto comentadora da SIC Mulher, não terminou da melhor maneira. Conforme divulgado pela cantora, esta foi expulsa do recinto do festival por ter consumido comida da zona VIP à qual, supostamente, não teria direito.

Tendo esta falado de ter comido um "croquete" não faltaram marcas a fazerem piadas com base na situação.

Dirigindo-se às mesmas, a vocalista dos The Gift deixou um recado:

"A vossa amigalhaça vem por este meio comunicar que é uma bacana, mas que se houver mais alguma campanha de marketing, ou publicidade e serviços à conta da sua imagem, sem autorização prévia, começa a avançar com processos judiciais. Se a criatividade é escassa, vejam mais filmes, vão a museus, ouçam boa música, que o croquete já tem ranço".

