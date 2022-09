Cláudio Ramos ligou para Sónia Jesus durante o programa 'Dois às 10', da TVI, e o momento foi depois destacado no Instagram.

"Bom dia, querida, estamos em direto no programa. É só para darmos os parabéns pelo bebé lindo", começou por dizer Cláudio Ramos à ex-concorrente do 'Big Brother'.

De seguida, perguntou se estava tudo bem com o bebé. "Está tudo bem. Estava a dar-lhe de mamar", contou Sónia, acrescentando também que as filhas mais velhas, Naísa e Maiara, estão "radiantes" com a chegada do irmão.

"E tu estás feliz dentro daquilo que podes estar na tua felicidade neste momento?", questionou depois Cláudio. "Dentro dos possíveis, sim. E este bebé ainda nos veio dar mais alegria e força", respondeu.

Sónia Jesus contou ainda que o companheiro, Vítor Soares, já conheceu o bebé e já teve oportunidade de o registar. De recordar que Vítor continua detido após ser acusado de pertencer a uma rede de tráfico de droga.

Leia Também: Sónia Jesus assinala a primeira semana de vida do filho