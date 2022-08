Sónia Araújo decidiu partilhar com os seguidores imagens dos bastidores do programa 'Praça da Alegria', da RTP1.

Nas stories da sua página de Instagram, a apresentadora publicou um vídeo no qual revela que tem um 'ritual': entrar com o pé direito no estúdio onde é gravado o formato.

"A entrada no estúdio é sempre um momento", escreveu. "É esta alegria!!! A nossa plateia é a maior", acrescentou numa outra publicação.

De referir que Sónia Araújo está neste momento a apresentar o programa com Hélder Reis enquanto Jorge Gabriel está de férias.

