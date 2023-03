A família Aveiro tem motivos para festejar. Elma Aveiro, irmã mais velha de Cristiano Ronaldo, completa mais um ano de vida esta sexta-feira, dia 10 de março.

A data foi destacada no Instagram logo pela manhã, tendo sido a filha, Eleonor, a primeira a assinalar a data. No entanto, a irmã Katia não tardou a manifestar-se na rede social.

"Minha irmã, que a bondade e as bênçãos de Deus sejam uma constante na tua vida. Somos irmãs de sangue, somos da mesma fábrica, somos destinadas e a tua felicidade significa muito para mim... E tu sabes tão bem disso", começou por dizer Katia Aveiro.

"Feliz aniversário rata, saúde e sabedoria é o que te desejo. E vida plena com sorrisos e muita conquista. Que o teu dia seja hiper, mega feliz… Um beijo de longe, mas sempre pertinho do coração. Até breve", completou.

De recordar que, atualmente, Katia Aveiro vive longe da família, no Brasil, com o companheiro, Alexandre Bertolucci Jr., com quem tem em comum a filha Valentina.

