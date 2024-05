O novo filme de 'Garfield' está a chegar aos cinemas e não estranhe se der conta de uma voz muito conhecida. Sofia Ribeiro anunciou hoje, dia 18 de maio, que foi convidada para participar nesta produção, o que a deixou muito entusiasmada.

"Lembram-se quando disse há umas semanas que estava a fazer um trabalho mesmo fixe? Yes [sim]. Sou a Olívia no Garfield", fez notar a artista numa story em que surge a abraçar um Garfield do seu tamanho.

"Nos cinemas a 23 de maio", disse ainda.

Veja na galeria as partilhas de Sofia Ribeiro sobre este novo desafio.