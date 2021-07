Manuel Luís Goucha recebeu o casal Leila e Ricardo que partilhou a sua história. Ambos são pais do pequeno Lourenço, de dois anos, que sofre de paralisia cerebral, epilepsia e Síndrome de West.

Um testemunho que foi ouvido no programa 'Goucha', esta terça-feira, 20 de julho, e que não deixou Sofia Ribeiro ficar indiferente.

"Em casa, no sofá, meio chocha, deve ser da vacina, nada de mais, que todos os males fossem este. Estou aqui a ver o programa do querido Goucha, com esta família maravilhosa do pequeno Lourenço", começou por dizer a atriz nas stories da sua página de Instagram.

"Que família bonita esta. É nestas alturas que vemos que não temos problemas nenhuns. E é tão bonito ver a mais forte e poderosa de todas as forças que une esta família que é o amor. Que inspirador. Beijinho muito grande para todos, para o Lourenço, para a família do Lourenço e para o Manuel [Luís Goucha]", acrescentou de seguida.

