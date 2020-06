Sofia Arruda completou 32 anos esta segunda-feira, 22 de junho, data que fez questão de destacar no Instagram.

Apesar deste dia especial não ter sido comemorado com uma grande festa, por causa da pandemia da Covid-19, não deixou de festejar com as pessoas que lhe são mais próximas, como mostrou aos fãs.

"Celebrações diferentes, mais pequenas, mais contidas, mas com todo o amor", escreveu na legenda de algumas fotografias que pode ver na galeria.

Recorde-se que a atriz está casada com David Amaro, com quem tem um filho em comum, o pequeno Xavier que está prestes a completar um ano.

