Sofia Aparício chamou a atenção dos fãs com as recentes publicações no seu Instagram. A propósito de uma campanha publicitária, a atriz realizou uma sessão fotográfica na qual aparece a segurar uma cobra.

A ousadia e "coragem" não ficaram indiferentes aos seguidores que na caixa de comentários se mostraram impressionados com os registos.

"Uau", "Corajosa, eu não conseguia" e "Medo" foram algumas das reações às imagens que pode ver abaixo.

