Esta quinta-feira, dia 15, foi um dia especial para Kate Middleton: O seu sobrinho, Arthur, completou o segundo aniversário.

O filho de Pippa Middleton e de James Matthews nasceu a 15 de outubro de 2018 no St Mary's Hospital e é o primeiro filho do casal, que trocou alianças em maio do ano anterior.

Recorde-se que Authur tem a mesma idade que o príncipe Louis, filho mais novo de Kate e William, que celebrou dois anos em abril.

