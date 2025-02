"Coisas que andam na minha cabeça, começando pelas mais importantes", foi desta forma que Rita Ferro Rodrigues deu início a um desabafo através do qual revelou três tópicos nos quais tem pensado muito nos últimos dias.

O primeiro refere-se ao estado de saúde do Papa Francisco, atualmente internado com uma pneumonia bilateral.

"Ando a pedir muito ao universo que Papa Francisco se aguente. Não sou católica, mas sei que precisamos dele e gosto muito do senhor. É um Papa progressista dentro das suas possibilidades", realçou, explicando ter receio sobre as possibilidades referentes a quem o irá substituir.

"Só nos faltava agora, num mundo de Trumps e Putins, vir um Papa ultra conservador e reacionário: muito medo. O mundo já viu esse filme e não foi bom", disse.

No segundo ponto, a comunicadora lembrou o sismo que se fez sentir na segunda-feira na região de Lisboa e um estranho facto relacionado com o abalo.

"Desde o sismo que durmo que nem uma pedra e até tenho dificuldade em acordar. Parece uma cena do Realismo Mágico, mas é verdade. Andava a dormir muito mal e parece que o abanão me arrumou o sono no lugar", contou.

Por fim, assumindo que a sua partilha "não faz sentido nenhum ao nível da coerência de temáticas", Rita Ferro Rodrigues resolveu abordar a temática: como arrumar corretamente os talheres na máquina da loiça?

"Vocês arrumam os talheres da loiça na máquina de cabeça para cima ou de cabeça para baixo? Ainda não percebi se isto tem uma ciência ou uma posição em que de facto, sim senhora, ficam mais lavadinhos", declarou, apelando aos seguidores que partilhem as suas sugestões.