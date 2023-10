Georgina Rodríguez voltou a apoiar o companheiro Cristiano Ronaldo nas bancadas, assistindo assim de perto à vitória do Al-Nassr frente ao Al-Duhail, por 4-3, com um bis do português.

Enquanto se deslocava para o estádio e, depois, já a postos para ver o jogo, a modelo aproveitou para gravar um vídeo para o TikTok.

Mais tarde, Gio partilhou esse conteúdo nesta rede social, o que comprova que também ela sabe produzir os vídeos virais da plataforma.

Veja abaixo a publicação em causa, que já conta com mais de 2 milhões e 200 mil gostos.

