Sílvia Alberto foi convidada de Cristina Ferreira esta quarta-feira e aquele que foi o seu regresso à SIC passado largos anos desde que deixou a estação ficou marcado por um episódio entre as apresentadoras.

Sendo que Sílvia foi mãe pela primeira vez no início deste ano, Cristina questionou-a sobre a discreta relação com o pai do filho, cuja identidade não é conhecida. Um tema ao qual o rosto da RTP se recusou a falar, justificando que não quer que a sua vida pessoal seja notícia na imprensa cor-de-rosa.

O momento deu azo a especulação e Sílvia Alberto decidiu reagir nas suas redes sociais com a seguinte mensagem: "Obrigada, Cristina, pela forma carinhosa como me recebeste em tua casa. Da próxima vez tiramos os sapatos e ficamos à conversa no sofá. A imprensa anda por aí a dizer que te dei uma nega, mas nós sabemos que não é assim. Há histórias que se contam quando as câmaras se desligam a pessoas que sabem ouvir e guardar. Gostei muito".

