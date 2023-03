Teresa Guilherme continua a 'piscar o olho' à SIC. Depois de ter feito rasgados elogios ao canal, afirmou durante uma participação num programa que foi ali o sítio onde mais gostou de trabalhar.

"O sítio onde eu mais gostei de trabalhar foi aqui na SIC", afirmou em conversa com Carolina Patrocínio no programa 'What’s Up! TV'.

Ainda a respeito da sua longa carreira como comunicadora, Teresa conta que não sonhava ser apresentadora. "[...] "Não estava nos meus planos. Eu era produtora", realçou.

