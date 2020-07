A saída repentina de Cristina Ferreira da SIC deixou o canal com uma série de desafios por resolver. Um deles relaciona-se com o espaço que o seu programa ocupava durante as manhãs e que agora terá de, necessariamente, ser substituído por outro.

Ora, conforme se pode ver pela grelha já disponibilizada pela estação, o novo programa chamar-se-á 'Casa Feliz'.

No entanto o formato, assim como o apresentador/a do mesmo não foram revelados.

Quais seriam as suas apostas?

Leia Também: Cristina Ferreira diverte-se com memes sobre mudança para a TVI