Shakira está novamente envolvida numa polémica com a justiça em Espanha.

A Procuradoria de Crimes Económicos apresentou queixa contra a cantora colombiana, novamente por alegada fraude contra o Tesouro através de uma rede de empresas em paraísos fiscais.

Nesta ocasião reclamam uma dívida de 6.686.502 euros que tem que ver com declaração de 2018 do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares e do Imposto sobre o Património.

A denúncia foi apresentada nos tribunais de Esplugues de Llobregat, em Barcelona, cidade onde Shakira vivia com o ex-companheiro, Piqué, e os seus dois filhos, Milan e Sasha. É precisamente o local onde, no passado mês de julho, o Tribunal de Instrução abriu este novo processo contra a artista pelos alegados crimes mencionados, conforme noticiado pela Europa Press.

Por sua vez, os representantes legais da intérprete garantem que ela ainda não recebeu nenhuma notificação em Miami, domicílio fiscal da cantora. Paralelamente, Shakira aguarda julgamento, que está marcado para 20 de novembro, por alegada fraude ao Tesouro em 14,5 milhões de euros referentes aos anos de 2012, 2013 e 2014 com estes mesmos impostos, pelo que o Ministério Público exige uma pena de oito anos e dois meses de prisão.