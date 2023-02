Shakira quebrou o silêncio sobre a polémica separação de Gerard Piqué numa entrevista televisiva que deu a Enrique Acevedo. Na conversa, que aconteceu em Barcelona, a artista mostrou-se mais forte que nunca, apesar de ter passado por momentos muito difíceis no último ano.

"Comprei essa história de que uma mulher precisa de um homem para ficar completa, de uma família... Também tive esse sonho de ter uma família em que os filhos contassem com um pai e uma mãe debaixo do mesmo teto. Nem todos os sonhos da vida se concretizam, mas a vida encontra uma forma de te compensar de alguma maneira e creio que comigo isso aconteceu com estes dois filhos estupendos, maravilhosos, que me enchem de amor todos os dias", garantiu.

"Sempre fui demasiado dependente a nível emocional dos homens, era apaixonada pela ideia do romance e acho que essa historieta, de alguma maneira, me levou a uma outra perspetiva e sinto que sou suficiente", disse ainda.

"Quando uma mulher tem que enfrentar os combates da vida sai fortalecida e quando te fortaleces é porque aprendeste a conhecer as tuas próprias debilidades, a aceitar a tua vulnerabilidade, a expressar o que sentes, a dor", confessa.

Depois de 12 anos ao lado de Piqué, a artista colombiana reconhece agora que se sente bem consigo mesma. "Sinto que dependo de mim mesma e que, para além disso, tenho dois filhos que dependem de mim e [por isso] tenho de ser forte como uma leoa", defende, notando que o seu principal objetivo, de momento, é ser um "exemplo" para Milan e Sasha.

Já de olhos postos no futuro e considerando-se uma nova pessoa, Shakira acredita que toda a dor que sentiu lhe serviu como aprendizagem. "O difícil para o ser humano quando tem que enfrentar situações inesperadas é que não sabemos como vamos reagir, não acreditamos na nossa própria resiliência e eu não sabia que poderia me tornar forte. Sempre acreditei que era mais frágil, e é verdade que tenho de tudo um pouco, mas tenho que ter fé, fé em mim mesma”, completa.

