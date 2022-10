Bill Murray continua a ser tema de conversa em todo o mundo - uma vez mais, pelos piores motivos. O ator de 72 anos foi acusado por Seth Green, colega de profissão, de o ter atirado para um caixote do lixo quando este era ainda uma criança.

A situação insólita, que terá acontecido no início dos anos 80, foi relatada no podcast 'Good Mythical Morning'. Em causa está uma participação de Seth numa das edições do programa 'Saturday Night Live', que foi apresentada por Murray.

"Ele viu-me sentado no braço da cadeira e fez um grande escândalo por estar sentado no lugar dele. (...) Ele agarrou-me pelos tornozelos, virou-me ao contrário, atirou-me para um caixote do lixo e disse: 'O lixo vai para a lixeira'", explicou Seth.

Bill Murray ainda não comentou estas declarações, isto numa altura em que o ator enfrenta a divulgação de novos detalhes do caso de assédio de que é acusado.