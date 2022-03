Sete meses depois de se separar de Grazi Massafera, Caio Castro está de novo apaixonado e não conseguiu evitar que o romance se tornasse público.

A imprensa brasileira apurou que Daiane de Paula é o novo amor do ator. A repórter, de 31 anos, trabalha há vários anos no meio televisivo com o apresentador Fausto Silva.

Antes do ator, tinha namorado com Gustavo De Léo Soares, ex-participante do 'Big Brother Brasil 2019'. O namoro terminou um ano antes deste ter entrado no programa.

Caio Castro, por sua vez, namorou com a atriz Grazi Massafera durante dois anos e o romance terminou no verão de 2021.

Leia Também: Grazi Massafera de férias em Portugal após separação de Caio Castro