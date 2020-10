Grávida pela segunda vez, Andreia Rodrigues realizou nos últimos dias uma sessão fotográfica que pretendia deixar registado o momento de grande felicidade que a família da apresentadora está a viver.

Depois de partilhar com os seus seguidores a primeira fotografia da sua barriguinha de grávida, a apresentadora decidiu mostrar aquela que é, na opinião dos fãs, a mais amorosa fotografia de mãe e filha.

"A vida toda. Há alguma coisa melhor do que o sorriso e a felicidade dos nossos filhos?", pode ler-se na legenda do registo onde Andreia segura nos braços a pequena Alice, de dois anos, fruto do casamento com Daniel Oliveira.

