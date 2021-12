Foi ao partilhar uma imagem com uma mensagem sobre "ser mulher" e "ser homem" que Júlia Belard gerou uma 'discussão' no Instagram.

"Ser mulher é ter 39 de febre mas fazer o pequeno-almoço, preparar a roupa, levar as crianças à escola, arrumar a casa, tratar de 25 assuntos pendentes e resolver imprevistos, ir buscar as crianças, brincar com elas, amenizar birras, dar-lhes banho, fazer o jantar e dar atenção ao marido", pode ler-se numa primeira imagem.

"Ser homem é ter 37,5 de febre e conseguir... conseguir... conseguir fazer... hmmm... nada", acrescenta uma segunda imagem que a atriz destacou no Instagram.

Após a partilha, escreveu ainda, na brincadeira: "Digam lá que não é verdade? Ai de quem disser que não é!!! Uma dorzinha de garganta e já não saem da cama".

A publicação que teve um 'desfecho' inesperado para Júlia Belard. Entre os comentários, uma internauta disse: "Vejo toda a gente 'a rir', mas honestamente isto não tem piada nenhuma. E cabe à nossa geração, millennials, não normalizar estas situações para quebrarmos o ciclo! Se a mulher está com 39 de febre, o/a companheiro/a deve sim assumir as rédeas e fazer de tudo para que a outra pessoa descanse e recupere (e depois continuem a dividir 50/50). Romantizar e fazer de nós 'super-mulheres' só perpetua o sistema que nos faz trabalhar em casa duas a três vezes mais do que a outra pessoa! Mais responsabilidade na 'influência' para os próximos posts, por favor. Se não fazemos parte da solução, então é porque fazemos parte do problema".

Perante tal comentário, a atriz reagiu: "Isto de fazer piadas é difícil... Já percebi".

Mas as mensagens não ficaram por aqui. "Calma que não é tanto assim. Cada caso é um caso e estes discursos de 'tudo ou nada' não são construtivos e levam polarizações e posições extremas. Eu não posso dizer o contrário ou o que seja de generalizações sobre mulheres até porque não as conheço a todas", disse outro internauta. Comentário que também levou Júlia Belard a reagir.

"É suposto desistir? Realmente ser humorista não deve ser nada fácil... Hoje em dia não se pode dizer nada", respondeu.

