"O caminho do autoconhecimento é por vezes um caminho duro. Ser feliz não significa estarmos sempre bem. A felicidade é para mim um estado, que está presente, como o céu azul que está sempre lá para além das nuvens e da tempestade. Para mim ser feliz é ter consciência disso". Foi com estas palavras que Vera Kolodzig deu início a uma publicação que fez na sua página de Instagram este domingo, 19 de dezembro.

Uma partilha onde faz uma reflexão sobre os últimos dias. "Tive um semana desafiante, fui arrebatada pelo cansaço extremo, por dilemas, por angústias, por aprendizagens pessoais e emocionais. Senti tristeza e abracei-a. Acolhi-a sabendo que faz parte de um processo e que a evolução traz destas coisas. Procurei ajuda (ah!! A magia da quântica e da psicoterapia!)", destacou.

"E no meio disto tive momentos de admiração profunda: observar o arco-íris por trás das ondas gigantes da Nazaré com a lua a brilhar durante o dia, as gargalhadas do Mateus enquanto brincamos, uma caminhada à noite ou as luzes mágicas no Jardim Botânico de Belém. Às vezes a ideia de 'ser positivo' é delicada, porque há quem confunda a 'positividade' com 'abafar', 'ignorar' ou 'passar por cima' de emoções 'menos agradáveis'. A vida é mesmo maravilhosa e agora que cresci mais um bocadinho vou ali ver mar", rematou.

De recordar que o filho da atriz, Mateus, é fruto da relação terminada com Diogo Amaral.

Leia Também: Vera Kolodzig sobre namorado: "Achava-o muito irritante"