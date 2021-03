Depois de se ter tornado semifinalista de 'All Together Now', na noite de domingo, esta segunda-feira, dia 22 de março, Daniela Couto foi pedida em casamento pelo namorado, João Cláudio Oliveira, no programa 'Dois às 10', da TVI. E minutos após este momento único, a concorrente esteve à conversa com os jornalistas.

Sobre o pedido de casamento, Daniela Couto realçou: "Não sabia de nada, foi uma surpresa. Não estava nada à espera. Nunca imaginei que ele me fosse pedir em casamento hoje de manhã".

A concorrente ainda não "teve tempo de conversar" com o companheiro sobre o casamento, mas uma coisa é certa: "Não quero um noivado muito longo. Já são muitos anos de namoro". De referir que a relação começou de forma oficial em 2015.

Participação no 'All Together Now'

Ao recordar a atuação de domingo - tendo escolhido o tema 'The Power of Love', de Celine Dion, uma performance que recebeu votos de 99 de jurados - a concorrente disse: "Fiquei muito surpreendida".

A participação no formato deve-se acima de tudo ao primo, que foi quem a inscreveu no programa, sem Daniela Couto saber. "Houve um dia em que me mandou uma mensagem e disse que me tinha inscrito no 'All Together Now'. Entretanto, pensei e disse: porque não tentar também a minha sorte? Mandei o vídeo para o pré-casting quase no fim do limite do tempo", contou.

E no momento em que pisou o palco e ficou em frente a 100 jurados, Daniela Couto confessou: "É um misto de emoções muito grande. Não dá para explicar. Para ser sincera, nem me lembro bem do que aconteceu na minha performance. Só ontem é que vi o que realmente aconteceu. Nervosismo à flor da pele... Só de entrar e ver um painel de 100 jurados...".

Mesmo tendo conseguido conquistar 99 dos jurados, Daniela Couto admitiu que "o medo foi até ao fim". "Porque pode vir outro participante e ficar com 100 votos e depois temos de ir a duelo. O medo é desde o início até ao fim. Mas eu tive o privilégio de assistir a grandes atuações desde que me sentei na cadeira", acrescentou.

Rivalidade nos bastidores?

Questionada sobre se sentiu uma certa rivalidade nos bastidores do programa, a concorrente respondeu: "Para ser sincera, com as pessoas que convivi, não senti rivalidade. Senti imenso apoio. Tanto eles comigo, como eu com eles, sempre".

O momento em que foi surpreendida pelo namorado

Uma das grandes surpresas desta noite cheia de emoção foi quando percebeu, depois da atuação, que o namorado, que supostamente deveria estar em França em trabalho, afinal ocupava a cadeira de um dos jurados. "Não fazia a mínima ideia".

"No dia anterior preparei-lhe as coisas para ele levar [isto porque o agora noivo é camionista e iria em trabalho para França]. No dia seguinte, de manhã cedo, antes de ir para Lisboa, acordei com ele, ajudei-o a levar as coisas e fui falando durante o dia por mensagens. Antes de começar, mandei-lhe uma mensagem, ele desejou-me boa sorte, e não fazia a mínima ideia que ele estava no mesmo local que eu", recordou.

Os primeiros passos no mundo da música

Em relação ao início no mundo da música, lembrou: "O meu pai toca baixo numa banda de baile, desde há muitos anos. Desde pequenina que eu, a minha mãe e a minha irmã (que é oito anos mais nova) acompanhamos sempre o meu pai. Íamos ver os concertos. O espetáculo das luzes, o palco, a performance, o canto, a música, tudo sempre me fascinou. Acho que foi a partir daí que nasceu o bichinho, desde pequenina".

Mais tarde, este "amor pela música" começou a tornar-se "mais sério" quando a referida banda "incluiu vocalistas femininas". "O meu pai disse que eu podia fazer um casting e fiz, passei, e desde os meus 16 anos que estou na banda".

E agora viu-se envolvida numa "aventura muito grande" com a participação no programa da TVI. "Ainda estou a tremer", partilhou.

Em relação a esta nova etapa, Daniela Couto espera que a mesma "lhe abra algumas portas no mundo da música". "Para poder fazer o meu próprio trabalho", concretiza.

Mas sempre em "paralelo" com as outras profissões que ocupam a sua vida. A concorrente é técnica administrativa e tem ainda uma empresa de eventos. "Não gosto de estar parada. Estou sempre a mexer-me. Há tempo para isto tudo", afirmou.

