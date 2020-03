É certo que Ashley Graham ainda está a dar os primeiros passos no mundo da maternidade, mas não há obstáculo para o qual não tenha uma solução imediata. Tal se pôde provar numa das suas últimas publicações.

A modelo deixou os fãs boquiabertos ao partilhar uma foto em que surge a mudar a fralda ao bebé. Poderia tratar-se de um momento comum na rotina de uma recém-mamã, mas os internautas não conseguiram ficar indiferentes ao facto de ter acontecido no chão de uma loja de produtos de escritório.

"Primeira explosão de fralda enquanto andava atarefada e sem casas de banho à vista. Ainda bem que me lembrei de colocar o tapete de mudança de fraldas na mala", desabafou na legenda do registo.

A imagem deixou os fãs encantados, sobretudo com o desembaraço da celebridade, suscitando grandes elogios à sua performance como mãe.

Vale recordar que a modelo foi mãe pela primeira vez no dia 18 de janeiro. O bebé é fruto do casamento com Justin Ervin.

