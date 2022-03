Selma Blair conseguiu uma ordem de restrição contra o agora ex-namorado, Ronald Carlson. Notícia que chega depois de o ex-companheiro da atriz ter sido preso pelo alegado crime de violência doméstica com uma lesão no corpo.

De acordo com os documentos obtidos pelo TMZ, Selma e Ronald Carlson estavam numa relação que terminou recentemente.

Ronald terá ido a casa da atriz no dia 22 de fevereiro para deixar um aparelho. Selma diz que estava medicada por causa da esclerose múltipla e não estava a sentir-se bem. Alegadamente, Ronald Carlson ficou frustrado e gritou com a figura pública: "Estragaste tudo, não podes fazer nada, não podes amar ninguém, és inútil, sua aleijada".

Selma Blair acrescenta que o 'ex' continuou, afirmando que "não merecia isso e que conseguiu algo muito melhor que ela".

A atriz relata que Ronald ficou furioso e que a atacou, descrevendo que, alegadamente, ter-se-á atirado para cima do seu corpo enquanto ela estava deitada no sofá. Conta também que a agarrou pelo pescoço "e estrangulou-a, abanando a cabeça e os ombros de forma agressiva".

Segundo os documentos, adianta o TMZ, Selma diz que enfiou os dedos nos olhos e na boca do 'ex', e o mesmo tapou a boca e o rosto com as mãos. A atriz alega que não conseguia respirar e perdeu a consciência.

A polícia foi chamada ao local e quando conversaram com Selma, o seu nariz terá começado a sangrar muito e perdeu de novo a consciência. O TMZ adianta ainda que receberam a informação de que os paramédicos no local tomaram a decisão de levar a celebridade ao hospital para ser observada.

Na altura, Ronald Carlson foi preso pelo crime de violência doméstica com lesões no corpo. A polícia obteve uma ordem de restrição de cinco dias contra Ronald, proibindo-o de se aproximar de Selma. A atriz falou depois com o seu advogado para que fosse a tribunal e conseguiu uma ordem de restrição temporária.

Por sua vez, Ronald entrou com uma petição para uma ordem de restrição contra Selma - 15 dias após o incidente. Isto porque alega que estava em sua casa e a atriz pediu para que se sentasse a seu lado. Ambos, diz, estavam doentes e recusou-se a ficar perto de Selma, o que a terá deixado "zangada e antagónica". Também alega que a celebridade disse-lhe na cara: "A tua filha é uma falhada do c****".

Ronald Carlson afirma que Selma o magoou no rosto com o braço direito e atingiu-o no olho. Alega também que a atriz o atacou com os dois braços, arranhando-o no nariz, olhos e bochechas. Diz que se tentou defender e nega ter atacado a 'ex'.

Até à data, noticia o TMZ, a ordem de restrição pedida por Ronald ainda não foi concedida.

