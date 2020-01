Selena Gomez revelou que foi "vítima" de "abuso emocional" durante a sua relação com Justin Bieber. A atriz de 27 anos fez estas declarações numa entrevista com a NPR, no domingo.

"Sinto que fui vítima de um certo abuso", sublinhou a estrela. Quando questionada pelo jornalista se se estava a referir a abuso emocional, Gomez acenou dizendo que sim.

"Por muito que não queira passar o resto da minha vida a falar disto, estou muito orgulhosa por dizer que me sinto mais forte que nunca e que encontrei um maneira de passar por isto da melhor forma possível", concluiu.

A conversa surgiu a propósito da música 'Lose You To Love Me', que Selena já tinha confirmado ser acerca de Bieber.

"Senti que não tive direito a um fim [do relacionamento] com respeito, e aceito isso, mas agora preciso de dizer algumas coisas que precisava de ter falado", garantiu. "Foi muito difícil e estou feliz por ter terminado", completou.

Recorde-se que Justin e Selena namoraram entre 2011 e 2018.

