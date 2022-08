Carolina Patrocínio e a irmã, Rita, estiveram no 'Wi-Fi' da 'Manhã da RFM' e entre as curiosidades reveladas, a apresentadora da SIC contou que há um nome que gostava de dar a uma filha, caso venha a engravidar de novo.

Após a pergunta de um internauta que quis saber como se chamaria o filho mais novo de Carolina se fosse uma menina, revelou: "Máxima".

"Há quatro filhos atrás que digo que vou chamar Máxima, e nunca tenho coragem ou toda a gente me cai em cima. Acho que se tiver um quinto filho e se for menina, vai chamar-se Máxima", explicou. "Se for menino, não tenho nome", acrescentou.

De recordar que Carolina Patrocínio é mãe de Diana, de oito anos, Frederica, de seis, Carolina, de quatro, e Eduardo, de dois, fruto do casamento com Gonçalo Uva.