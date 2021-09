Esta terça-feira, 7 de setembro, Teresa Guilherme esteve no programa 'Dois às 10', lugar onde aproveitou para passar uma importante dica aos apresentadores Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos: como ganhar rapidamente confiança numa situação importante, por exemplo, uma entrevista de emprego.

"Dois minutos nesta posição do super-herói. É uma posição aberta, com os ombros bem rodados para trás, com as mãos na anca, pés bem assentes no chão, dois minutos concentradíssimos", começa por explicar.

"O nosso cérebro vai ler que estamos positivos, confiantes e muda a nossa atitude. O nosso cérebro vai mandar endorfinas para o nosso corpo. Dois minutos apenas muda a nossa postura", garante.

Veja o vídeo de que falamos:

