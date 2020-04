Depois de mais de um mês a cumprir a medida de isolamento social, Joana Freitas contrariou o sentimento de desânimo que se faz notar pelas redes sociais, e revelou-se otimista com este período.

Esta terça-feira, a modelo deixou uma mensagem aos seguidores, na qual mostra que está serena com o estado de quarentena.

"Desde que começou a quarentena foram raras as vezes que me queixei, acho que com a idade desenvolvi uma grande capacidade de adaptação e resiliência.. se continuarmos neste registo de isolamento social, por mim está tudo bem! Sem ansiedades, sem dramas, sempre de sorriso na cara e zero stress.. Mas sonho com o primeiro dia de calor, em que possa por um fato de banho e enterrar os pés na areia", afirmou.

