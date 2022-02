Scarlett Johansson é a mais recente estrela de Hollywood a aventurar-se no mercado da cosmética com o lançamento da sua marca, a The Outset.

Depois de, em 2021, ter revelado que este era um objetivo a cumprir, eis que o seu desejo se tornou real e já conta com site e perfil de Instagram. Apesar da atriz não ser adepta da rede social, considerou essencial conquistar também este público.

As publicações na página começaram no domingo, mas o grande lançamento apenas está previsto para a próxima terça-feira, dia 1 de março.

Leia Também: Sogra de Scarlett Johansson não gostou do nome escolhido para o neto