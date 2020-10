Sarah Jessica Parker celebrou uma data muito especial a 28 de outubro, dia em que nasceu o filho James Wilkie. O jovem completou 18 anos, data que a mãe 'babada' não deixou passar em branco.

No Instagram, a atriz publicou uma série de fotografias únicas do filho e começou por escrever: "Meu amado filho, James Wilkie. Neste dia, tu completas 18 anos. Fico maravilhada com o passar destes anos, mas também com o jovem em que te estás a tornar".

"À medida em que saltas em direção ao teu futuro, continuo a ser a tua testemunha privilegiada", acrescentou, carinhosamente, de seguida, destacando o facto de este ser o primeiro ano que o filho pode votar nas eleições dos EUA. "Amo-te tanto", rematou. Veja as imagens na galeria.

Recorde-se que o jovem é fruto do casamento de Parker com Matthew Broderick . O casal tem mais duas filhas em comum, as gémeas Tabitha Hodge e Marion Loretta Elwell , de 11 anos.

