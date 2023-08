Este domingo, dia 20 de agosto, foi uma data muito especial para Sarah Hyland, que ficou conhecida pelo papel de Haley na série 'Modern Family'.

A atriz, de 32 anos, subiu ao altar há um ano e assinalou esse dia marcante na sua vida com uma partilha nas redes sociais.

Sarah dedicou um texto ao marido, Wells Adams, no qual refere a sorte que sente por tê-lo ao seu lado.

"Um ano de casada contigo passou num piscar de olhos. Tu és meu marido. O meu melhor amigo. O meu verdadeiro norte. Eu amo-te mais do que as palavras podem expressar e todos os dias são o melhor quando estou contigo. O casamento é aquilo que já tive de mais divertido, porque me casei contigo", escreveu, na legenda de uma fotografia de ambos captada no dia do enlace.

