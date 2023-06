Depois de ter sido revelado que Sarah Ferguson está a lutar contra um cancro da mama, tendo já sido operada, informação confirmada pelo agente, foi para o ar mais um episódio do podcast da ex-mulher do príncipe André, 'Tea Talks With The Duchess and Sarah'. Uma emissão que foi gravada antes da sua bem-sucedida cirurgia e publicada esta segunda-feira.

Em conversa com Sarah Thomas, com quem divide o projeto, frisou: "É muito importante que eu fale". A duquesa destacou também que foi a irmã, Jane, que a incentivou a fazer exames de rotina durante uma conversa entre ambas.

Mas não ficou por aqui e recordou a partida do pai, que morreu de cancro da próstata, além de destacar o diagnóstico precoce. "Não me importo que ninguém me queira ouvir. Estou a dizer às pessoas aqui porque quero que cada um que ouça este podcast vá fazer um rastreio. Façam isso", realçou Sarah Ferguson.

A ex-mulher do príncipe André explicou que está a ser acompanhada no sistema nacional de saúde britânico e agradeceu a todos os profissionais, não deixando de confessar que esta é uma fase "de um medo enorme". No entanto, toda a unidade do hospital não deixam que "as pessoas se sintam sozinhas".

Tendo trabalhado com instituições de caridade contra o cancro, principalmente a Teenage Cancer Trust, já ouviu vários testemunhos de outros doentes. "Sou muito grata por ter conversado com tantos pacientes com cancro que posso tirar deles algumas dicas que me podem ajudar neste momento", disse.

