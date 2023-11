Sarah Ferguson poderá ter um novo desafio profissional no futuro.

A imprensa britânica dá conta que a duquesa de York é um dos nomes apontados para substituir Holly Willoughby no programa das manhãs 'This Morning', que tem uma enorme popularidade no Reino Unido.

A especulação começou após uma notícia do tabloide The Mirror, que adiantou que Fergie, como é conhecida entre os ingleses, estaria em negociações.

"Toda a gente acha que ela tem um talento natural. Há um convite para ela voltar ao 'Loose Women' [um talkshow britânico] e está a ser discutida a possibilidade de fazer entrevistas para o 'This Morning' ou uma minissérie para eles", notou uma fonte.

"Ela já fez muito trabalho em televisão", completou.

Recorde-se que a duquesa, de 64 anos, ex-mulher do príncipe André (irmão do rei Carlos III), tem feito presenças recorrentes em programas de televisão. Ainda este ano, por exemplo, esteve no 'The View'.

