"Começou! Os meus 39 chegaram": Foi desta forma que Sara Prata começou por assinalar nas redes sociais o seu aniversário. Conforme a atriz partilhou na sua página de Instagram, as comemorações iniciaram-se na noite desta terça-feira, 8 de agosto, no âmbito de um romântico jantar com o companheiro, João Leitão, de quem está noiva.

"Na correria dos dias fugimos para festejar a dois. Começo hoje a desenhar os desejos do próximo ano… Portanto venham de lá esses 39, cheios de metas atingidas e surpresas. Porque é isto o que desejo para todos e para mim também", continua.

"Uma vida em que metade é planeada, metade são surpresas, e só assim faz sentido! A vida passa depressa, por isso que o façamos brindando, felizes e a somar memórias maravilhosas. Aiiii como assim já cheguei aqui, para o ano são os entas!", completa.

