Numa tentativa de deixar um apelo aos seguidores, Sara Prata contou que se juntou a algumas amigas para ajudar uma mãe que "não tem nada para alimentar os seus filhos".

Numa fotografia onde aparece com a filha, a pequena Amélia, a atriz começou por escrever: "E hoje quero beijá-la com mais força e apertá-la no meu peito quando daqui a pouco formos dormir porque desde ontem que falo com uma mãe, a sofrer por não ter nada para alimentar os seus filhos. Uma entre milhares em Portugal, eu sei".

"A vida é frágil. Numa família comum, e com tudo certo, a pandemia veio mudar o rumo e deixá-los assim. Desamparados. Só o amor traz a esperança de uma dia melhor amanhã", acrescentou.

© Instagram

De seguida, numa outra publicação, destacou: "Pedi a um grupo de amigas para juntas carregarmos um cartão/vale de 'partilha' e fui entregar. E conto isto apenas por querer passar uma mensagem simples. Olhem para o lado, vejam como estão os vizinhos. Há muitas histórias difíceis, e um pequeno gesto nosso pode fazer uma grande diferença para uma família mesmo ao nosso lado".

© Instagram

Leia Também: Sara Prata mostra reação da filha ao ver o Pai Natal