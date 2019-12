Sara Matos está de parabéns! Esta sexta-feira, dia 20, a atriz da SIC completa 30 anos de vida, tal como fez questão de evidenciar através de uma publicação na sua conta de Instagram.

Na mesma, a artista aproveitou para fazer uma reflexão junto dos seus admiradores:

"Gosto me de me ver com 30 e sentir-me confiante para vos dizer: quanto mais vamos avançando na idade, mais fixe é. Acreditem! Com todos os meus receios e inseguranças, parece que me sinto mais pronta para viver esta aventura que é a vida", sublinha.

"Mesmo as partes menos boas, se tornam menos assustadoras, é tudo muito mais fluido... É um mergulho profundo no nosso auto-conhecimento. Cada vez me sinto mais presente na vida dos que amo, cada vez menos me desvirtuo a mim mesma", realça.

"Tudo muda num segundo, e acordarmos e vivermos como se cada dia fosse uma dádiva, é que é o grande segredo. Vão por mim", completa.

De forma a assinalar a data decidimos fazer uma galeria com 30 imagens em homenagem às 30 primaveras que Sara hoje completa.