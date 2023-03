Sara Carbonero contou com um fim de semana especial. De acordo com a Hola, a jornalista espanhola viajou com os filhos até Corral de Almaguer para celebrar em família o aniversário da avó.

Um momento único que Sara Carbonero fez questão de destacar na sua página de Instagram, tendo mostrado algumas imagens em que aparece na companhia da avó materna, Maxi.

"Continuamos a somar, avozinha. Devo-te o que sou. 98 anos. Amo-te", pode ler-se na legenda das imagens que a ex-companheira de Iker Casillas destacou no Instagram.

Entre as fotografias é ainda possível ver a irmã de Sara Carbonero, Irene Carbonero. Veja as imagens da galeria.

