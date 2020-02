Tal como a grande maioria dos famosos, Sara Barradas não deixou passar em branco o Dia dos Namorados, que esta sexta-feira, 14 de fevereiro, se assinala e usou a sua conta oficial de Instagram para dedicar ao marido, José Raposo, uma mensagem especial.

A atriz partilhou uma foto romântica ao lado do companheiro, recebendo por parte dos fãs um grande número de mensagens de carinho para com o casal. Porém, existiu também espaço para as críticas.

“É Dia do Pai hoje?”, escreveu um internauta, numa clara referência ao facto de José Raposo, de 57 anos, ser mais velho que Sara, de 29.

Sempre pronta a responder a críticas e insultos, esta fez questão de mostrar a sua indiferença para com o comentário pouco simpático. “Essa piada está tão batida. Mas ainda bem que continua a haver quem ache graça”, reagiu.

