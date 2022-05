Sara Barradas esteve à conversa com Maria Cerqueira Gomes no 'Conta-me', da TVI, numa entrevista intimista onde falou da carreira e comentou vários temas da vida pessoal.

O início da relação com José Raposo foi recordado, com a atriz a confessar que primeiro "tentou negar" o amor pelo agora marido.

"Ele estava sentir o mesmo sem sabermos. Ele também quis contrariar, deve ter tentado negar", disse, lembrando ainda o primeiro beijo, no carro, à porta dos estúdios.

Em relação ao preconceito por causa da diferença de idades, destaca que "estava mais preparada do que o Zé". "Dava por ele mais magoado com os comentários", contou, afirmando que eram "comentários duríssimos", especialmente para com o ator.

Ao falar do marido, foram vários os elogios: "O Zé é um ser humano extraordinário, é muito fácil gostar dele porque é mesmo uma boa pessoa, ótimo amigo, um companheiro incrível, pensa muito nos outros, não tem maldade nenhuma. Depois é muito divertido, muito menino".

Ao falar dos filhos mais velhos de José Raposo, Ricardo e Miguel, fruto do casamento com Maria João Abreu, Sara Barradas salientou que foi muito bem recebida. "Foi muito fácil, natural, porque eles são pessoas incríveis, o Miguel e o Ricardo. Receberam-me muito bem e aceitaram muito bem a escolha do pai - que ainda por cima já estava divorciado há algum tempo, portanto, não fui causa de nada, isso também colabora, como é óbvio".

Lembrando o dia em que casou com José Raposo, em 2011, recordou que foi de "surpresa". A família achava que estava a ser convidada apenas para a celebração do seu aniversário e, por isso, ninguém foi vestido a rigor, apenas os noivos. Uma cerimónia simples mas muito marcante. "Estava feliz a casar com o homem que me fazia e me faz feliz. Estava tudo o que era preciso", frisou.

O casal tem uma filha em comum, a pequena Lua, de três anos. Sobre a menina, Sara Barradas realçou que não planearam o nascimento da menina e que, igualmente, não planeia sobre quando poderá vir o próximo filho.

Falando sobre a questão da idade, especialmente de José Raposo, de 59 anos, a atriz, de 31 anos, revelou: "Era uma coisa que queríamos e também não nos íamos privar de viver isso. Nós não sabemos quanto tempo é que cá andamos e o que eu pensei, honestamente, foi que se a minha filha puder ter um pai como ele três, quatro, cinco, dez anos, já valeu. Há quem não tenha a sorte de ter assim um pai e o tenha durante a vida inteira".

Maria Cerqueira Gomes falou também da mãe de Sara Barradas, Felisbela Dias, que está presa por burlas. "Eu não tenho de perdoar a minha mãe porque ela não fez nada de errado. Portanto, ela sabe e eu sei. E eu estou com ela até ao fim à espera. Ela não precisa do meu perdão porque não há nada para perdoar. Eu sei que ela está ali injustamente", destacou a atriz.

