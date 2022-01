Cristina Ferreira apostou esta quinta-feira num look casual, 'total black', que combinou com uma peça chave que fez toda a diferença: uns sapatos dourados com brilhantes.

"Os sapatos de hoje. Sempre que os uso são alvo da atenção de toda a gente. Percebe-se porquê. Eu sei que dividem opiniões. E não há nada que eu goste mais", assume a comunicador ao partilhar com os seus seguidores do Instagram uma fotografia onde mostra a peça ao pormenor.

Os sapatos que arrebataram o coração de Cristina Ferreira são da marca de luxo Bottega Veneta e encontram-se à venda, na versão prateada, pelo valor de 1.155 euros.

