Sandrina Pratas partilhou esta tarde na sua conta no Instagram um vídeo encantador da filha.

A pequena Ariel, que nasceu no passado dia 10 de julho, até tem o nome inspirado na 'Pequena Sereia', pelo que não é de estranhar que a mãe tenha decidido vesti-la de sereia para uma sessão de fotos, da qual partilhou um pequeno vídeo.

Na gravação pode ver-se a menina com um fato em tons de rosa, roxo e azul, com um laço rosa no peito, e uma fita cor-de-rosa na cabeça. Deitada na cama, a pequena Ariel aparece ainda rodeada de várias conchas brancas.

"Ho minha Ariel! Um trabalho maravilhoso", escreveu Sandrina na legenda do vídeo.

