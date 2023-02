Sandra Silva foi convidada por Joana Marques, Ana Galvão e Inês Lopes Gonçalves a fazer parte dos quatro espetáculos intitulados 'Extremamente Desagradável', feitos com base no programa de rádio da Renascença.

"Quatro coliseus para me vingar não me pareceu uma má proposta. Uma palavra? Épico. E foi o 'Extremamente Desagradável' ao vivo que andei a fazer em Lisboa e hoje no Porto", desvendou a atriz e digital influencer através da sua conta oficial de Instagram.

Sandra Silva, recorde-se, foi alvo das piadas de Joana Marques no 'Extremamente Desagradável' devido à forma 'aberta' como escolheu falar nas redes sociais sobre temas relacionados com a maternidade.

